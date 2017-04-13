В Ужгороді іноземець заявив, що в нього відібрали авто та документи на нього

На службу «102» 6 квітня звернувся житель обласного центру Закарпаття та повідомив про те, що його пограбували. Чоловік розповів, що невідома особа на вулиці Фединця, застосувавши силу, відібрала у нього ключі від «Chevrolet Aveo», особисті документи та документи на авто.

Співробітники кримінальної поліції Ужгородського відділу встановили місцезнаходження викраденої машини та особу грабіжника. Правоохоронці з’ясували, що у 53-річного чоловіка автомобіль відібрав 32-річний ужгородець. Чоловік працює у тій же охоронній фірмі, співробітники якої в кінці березня вимагали 50 тисяч доларів США у іноземного громадянина.

За даним фактом грабежу поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо підозрюваного.

Поліція вилучила викрадене авто та поверне його власнику.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області