На Львівщині батько зарубав сокирою молодого сина

На Львівщині батько зарубав сокирою молодого сина

10:22 13.04.2017
На Львівщині батько зарубав сокирою молодого сина

У Самбірський відділ поліції 12 квітня звернувся мешканець одного з сіл району, котрий повідомив, що о 20:45 до нього додому прийшов нетверезий односельчанин та заявив, що він кілька разів вдарив свого сина сокирою по голові.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в той вечір 51-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, повернувся додому о 20.15, взяв з господарського приміщення сокиру, пройшов у кімнату, де спав його 24-річний син та завдав йому чотири удари по голові гострою частиною сокири. Від отриманих травм син помер. Як пояснив батько, у такий спосіб він хотів помститись сину за те, що той принижував його та бив.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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