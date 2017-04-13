На Волині жінка на "Логані" врізалась в автобус, постраждали 9 людей
На Волині жінка на "Логані" врізалась в автобус, постраждали 9 людей
Напередодні ввечері на автодорозі сполученням «Ковель-Володимир-Волинський-Жовква» поблизу села Городилець легковик «Dacia Logan» врізався в пасажирський автобус «Еталон». Внаслідок зіткнення травмувалося 9 осіб, троє із них у лікарні.
За кермом легковика перебувала 39-річна мешканка міста Ковель. Керуючи автомобілем, жінка, ймовірно, не вибрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожнє покриття внаслідок чого виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з пасажирським автобусом «Еталон», під керуванням 62-річного ковельчанина, який рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок зіткнення 8 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження, двоє із них, та водій легковика, госпіталізовані.
За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області