На Волині жінка на "Логані" врізалась в автобус, постраждали 9 людей

На Волині жінка на "Логані" врізалась в автобус, постраждали 9 людей

10:40 13.04.2017
На Волині жінка на "Логані" врізалась в автобус, постраждали 9 людей

Напередодні ввечері на автодорозі сполученням «Ковель-Володимир-Волинський-Жовква» поблизу села Городилець легковик «Dacia Logan» врізався в пасажирський автобус «Еталон». Внаслідок зіткнення травмувалося 9 осіб, троє із них у лікарні.

За кермом легковика перебувала 39-річна мешканка міста Ковель. Керуючи автомобілем, жінка, ймовірно, не вибрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожнє покриття внаслідок чого виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з пасажирським автобусом «Еталон», під керуванням 62-річного ковельчанина, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок зіткнення 8 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження, двоє із них, та водій легковика, госпіталізовані.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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