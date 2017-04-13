Дві жінки та двоє дітей поранені під час серйозної ДТП на Прикарпатті

Тілесні ушкодження в результаті автопригоди, яка сталась на одній з центральних вулиць райцентру Долина, отримала жінка-водій мікроавтобуса та двоє її діток, а також пасажирка легковика.

Як наразі встановлено, 39-річний мешканець Долинщини, рухаючись автомобілем "ВАЗ 2101" в напрямку міста Стрий, не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху та не зміг уникнути зіткнення із зустрічним автомобілем "Мерседес Спрінтер" під керуванням 29-річної жительки цього ж району.

Крім того, внаслідок зіткнення мікроавтобус відкинуло до дерева на обочині дороги. Після ДТП до лікувальних закладів було доставлено водійку «Мерседеса» з травмами голови, її 8-річну доньку - з травмованими підборіддям і коліном та 6-річного сина, у якого діагностовано струс мозку та забій коліна.

До лікарні потрапила ще одна жінка – 35-річна пассажирка «Жигулів», яка зазнала в аварії закритої черепно-мозкової травми та перелому ключиці.

Працівники поліції з'ясовують усі обставини ДТП з потерпілими – за цим фактом розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області