Дві жінки та двоє дітей поранені під час серйозної ДТП на Прикарпатті
Дві жінки та двоє дітей поранені під час серйозної ДТП на Прикарпатті
Тілесні ушкодження в результаті автопригоди, яка сталась на одній з центральних вулиць райцентру Долина, отримала жінка-водій мікроавтобуса та двоє її діток, а також пасажирка легковика.
Як наразі встановлено, 39-річний мешканець Долинщини, рухаючись автомобілем "ВАЗ 2101" в напрямку міста Стрий, не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху та не зміг уникнути зіткнення із зустрічним автомобілем "Мерседес Спрінтер" під керуванням 29-річної жительки цього ж району.
Крім того, внаслідок зіткнення мікроавтобус відкинуло до дерева на обочині дороги. Після ДТП до лікувальних закладів було доставлено водійку «Мерседеса» з травмами голови, її 8-річну доньку - з травмованими підборіддям і коліном та 6-річного сина, у якого діагностовано струс мозку та забій коліна.
До лікарні потрапила ще одна жінка – 35-річна пассажирка «Жигулів», яка зазнала в аварії закритої черепно-мозкової травми та перелому ключиці.
Працівники поліції з'ясовують усі обставини ДТП з потерпілими – за цим фактом розпочато кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області