Житомирські оперативники затримали підозрюваного у розбої аж у Києві

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини затримали 23-річного молодика, оголошеного у розшук Новоград-Волинським відділом поліції за підозрою у вчиненні розбою на будинок жителя с. Варварівки у лютому 2016 року.

Тоді поліцейські оперативно затримали трьох із п’яти чоловіків, причетних до нападу.

23-річний парубок є уродженцем і жителем Чернігівської області, однак з часу вчинення розбійного нападу постійного місця перебування у нього не було.

- За нашою інформацією він тимчасово, принаймні кілька місяців, мешкав у м. Києві, - розповідає начальник Управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області Віктор Бугира. – Там ми його і затримали.

Молодик причетний до розбійного нападу на будинок у с. Варварівці Новоград-Волинського району. Тоді четверо чоловіків, пошкодивши металопластикове вікно, уночі залізли до оселі і викрали гроші та інші цінності. П’ятий спільник розбійників очікував їх на вулиці у власному автомобілі. Загалом сума завданого ними збитку склала близько 500 тисяч гривень.

Незнайомців у будинку, де на той момент нікого не було, побачив 33-річний чоловік, який наглядав за домогосподарством і знаходився у літній кухні. Він вирішив з’ясувати, що відбувається, не відразу зрозумівши серйозність ситуації.

Нападники побили наглядача, від чого той втратив свідомість. Згодом відібрали у нього мобільний та закрили у підсобному приміщенні, пригрозивши розправою у разі непокори.

За цими подіями поліцією було розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) і уже за кілька днів, 2-3 березня, було затримано трьох нападників: 32-річного киянина, 21-річного жителя Київської області та 20-річного уродженця Одещини.

За словами затриманих, відразу після вчинення злочину вони розподілили викрадене та розійшлися, тому відомостей про місцеперебування двох інших поплічників вони не мали.

Обвинувальний акт відносно затриманих за результатами досудового розслідування було передано до суду, де нині триває судовий розгляд справи.

Інші ж учасники вчинення нападу були встановлені поліцейськими завдяки проведеним слідчо-розшуковим заходам та оголошені у розшук, а тому покарання за накоєне не уникнути і їм.

Відповідно до санкції статті (ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ) підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області