На Буковині СБУ вилучила з тіньового обігу 10 тонн спирту

На Буковині СБУ вилучила з тіньового обігу 10 тонн спирту

17:30 13.04.2017
На Буковині СБУ вилучила з тіньового обігу 10 тонн спирту

Вантажівку та мікроавтобус, що перевозили велику партію спирту вартістю понад один мільйон гривень без супровідних документів, затримали на Буковині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прикордонниками.

Правоохоронці зупинили автомобілі, що рухались зі сторони кордону, в одному з сіл Сокирянського району Чернівецької області. Під час огляду машин оперативники спецслужби, які документували незаконну поставку, виявили десять пластикових ємностей, в кожній з яких знаходилось по одній тонні спирту.

Відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження спирту та організаторів відправлення.

За матеріалами прес-центру СБУ

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