Затятого пропагандиста "руського міра" затримала СБУ на Кіровоградщині

Затятого пропагандиста "руського міра" затримала СБУ на Кіровоградщині

17:00 13.04.2017
Затятого пропагандиста "руського міра" затримала СБУ на Кіровоградщині

Агітатора «руського міра» у соціальних мережах затримала на Кіровоградщині Служба безпеки України.

Адміністратор однієї із спільнот в соціальній мережі російського походження вів антиукраїнську пропаганду, зокрема закликав до масових заворушень та збройного протистояння з правоохоронними органами.

У 2015 році проросійський агітатор вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком три роки.

Під час обшуку у затриманого оперативники спецслужби вилучили матеріальні докази його протиправної діяльності та синтетичні наркотики.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

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