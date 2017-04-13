Жінку, яка вбила та спалила немовля, судитимуть на Луганщині

Нагадаємо, що 12.02.2017 у Станично-Луганському районі відбулось жорстоке вбивство малолітньої дитини.

Мати дитини спільно зі своїм співмешканцем пішли до раніше знайомої жінки, де спільно розпивали алкогольні напої, разом з ними перебувала їх 3-місячна дитина. Мати дитини та її цивільний чоловік вийшли з вказаного домоволодіння з метою купівлі молока для немовляти.

Повернувшись назад до будинку, де проживала знайома, мати виявила відсутність своєї дитини.

Згодом розчленоване тіло зі слідами горіння виявлено співробітниками поліції в стічній ямі туалету на території сусіднього домоволодіння.

При проведенні огляду місця події правоохоронцями виявлено та вилучено речові докази, зокрема кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору.

Встановлено, що вбивцею виявилась та сама знайома подружжя, в будинку якої вони розпивали спиртні напої. Наразі вбивця немовляти перебуває під вартою.

Вбивці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області