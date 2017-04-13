У Кривому Розі в одній з квартир горіло крісло та загинула людина

У Кривому Розі в одній з квартир горіло крісло та загинула людина

16:40 13.04.2017
У Кривому Розі в одній з квартир горіло крісло та загинула людина

О 15:13 на номер Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Космонавтів міста Кривий Ріг.

За вказаною адресою було направлено одне відділення 14-ї та два відділення 12-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУ  ДСНС України у Дніпропетровській області.

Першими на місце прибули рятувальники 14 ДПРЧ, котрі встановили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Локалізувати пожежу  вогнеборцям вдалося вже о 15:26, а ще за хвилину - повністю ліквідувати її.

Вогонь частково пошкодив крісло та шпалери на стіні. 

На місці пожежі виявлено тіло господаря квартири, 1963 року народження, яке направлено на судово-медичну експертизу.

Всього на ліквідацію пожежі залучалося 3 одиниці  техніки та 13 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів міста.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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