У Кривому Розі в одній з квартир горіло крісло та загинула людина
У Кривому Розі в одній з квартир горіло крісло та загинула людина
О 15:13 на номер Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Космонавтів міста Кривий Ріг.
За вказаною адресою було направлено одне відділення 14-ї та два відділення 12-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Першими на місце прибули рятувальники 14 ДПРЧ, котрі встановили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Локалізувати пожежу вогнеборцям вдалося вже о 15:26, а ще за хвилину - повністю ліквідувати її.
Вогонь частково пошкодив крісло та шпалери на стіні.
На місці пожежі виявлено тіло господаря квартири, 1963 року народження, яке направлено на судово-медичну експертизу.
Всього на ліквідацію пожежі залучалося 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу пожежно-рятувальних підрозділів міста.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області