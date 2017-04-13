У Києві під час ліквідації пожежі виявлено тіло людини

Об 11:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в 5-ти поверховому житловому будинку по вул. Сєрова, 36.

На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця виклику було встановлено, що загорання виникло на кухні в одній із квартир на 5-му поверсі. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Під час гасіння пожежі, на полу в кухні було виявлено тіло жінки 1967 р.н.

Пожежу вогнеборці локалізували об 11:49, площа якої орієнтовно складала 3 кв. м., а ліквідувати об 11:52. Завдяки оперативним та злагодженим діям, рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на всю площу 1-кімнатної квартири.

Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, закопчено стіни та стелю кухні.

На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві