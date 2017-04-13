Львівська поліція повідомила попередню причину ДТП та смерті її учасника

Львівська поліція повідомила попередню причину ДТП та смерті її учасника

13:20 13.04.2017
Львівська поліція повідомила попередню причину ДТП та смерті її учасника

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 20:52 на вулиці Княгині Ольги у Львові.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Таурег», 39-річний львів’янин, здійснив наїзд на бетонний бордюр, після чого автомобіль в’їхав у стіну будинку і зупинився.

Водій транспортного засобу помер в кареті швидкої допомоги.

Попередньо встановлено, що чоловікові могло стати зле за кермом.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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