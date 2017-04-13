На Одещині суддя районного масштабу сам сяде на лаву підсудних

Прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Великомихайлівського райсуду, підозрюваного у постановленні завідомо неправосудного рішення (ч. 1 ст. 375 КК України).Установлено, що у 2012 році у цивільній справі суддя визнав дійсною угоду купівлі-продажу та право власності за громадянином на житловий будинок у смт. Велика Михайлівка усупереч вимогам закону.

Так, усвідомлюючи відсутність цивільно-правового спору, суддя розпорядився скласти заяву про визнання позовних вимог та відсутність заперечень від імені відповідача, який помер ще у 2006 році.

Внаслідок цього обмежено гарантоване право на житло громадянина, який відповідно до закону повинен був отримати вказаний будинок у спадщину.

Нагадаємо, у лютому поточного року за дорученням заступника Генерального прокурора України слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру колишньому судді Великомихайлівського райсуду.

Наразі обвинувальний акт 30.03.2017 скеровано до Березанського районного суду Миколаївської області для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області