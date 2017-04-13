Чоловіка з бойовими гранатами затримали у харківському метро

Сьогодні о 07:30 працівники відділу поліції в метрополітені помітили у вестибюлі станції метро «Проспект Гагаріна» підозрілого чоловіка із сумкою.

На місці події працювали експерти – вибухотехніки обласної поліції. При перевірці правоохоронці виявили три гранати «РГД» та три запали до них. Власник, 28-річний житель Донецької області, пояснив, що їхав на риболовлю та збирався гранатами глушити рибу. Місце придбання боєприпасів встановлюється. Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області