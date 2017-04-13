На Донеччині судять виконавців жорстокого вбивства на замовлення

Два роки тому у Мангуші зник чоловік. Багатомісячні слідчо-розшукові дії, чисельні експертизи та слідчі експерименти дали результати: поліцейським вдалося з’ясувати, що ж сталося насправді тоді, 2 листопада 2014 року. Виявилося, мешканець Мангуша став жертвою «на замовлення». Причиною всьому були гроші.

04 листопада 2014 року до чергової частини тоді ще Жовтневого райвідділу міліції (Центральний відділ поліції у Маріуполі) надійшла заява від жінки про те, що 2 листопада близько 16.00 у смт Мангуш Першотравневого (Мангушського) району зник її 47-річний чоловік. Він пішов гуляти з собакою, а вже за кілька годин не відповідав на дзвінки. Згодом його телефон став знаходитися поза зоною досяжності.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 146 Кримінального кодексу (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) України. В ході першочергових слідчо-оперативних заходів правоохоронців встановили, що чоловік міг бути вбитий.

За розкриття цього злочину взялися оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Два роки роботи, ретельний збір речових доказів, експертизи, «зачіпки», збір та аналіз численної кількості інформації вивели поліцейських «на слід».

Крок за кроком оперативникам вдалося з’ясувати, що зникнення чоловіка – це не що інше, як вбивство «на замовлення», а його «виконавцями» можуть бути два чоловіки, які на той час перебували у складі одного з батальйонів. Діючи обережно, правоохоронці вийшли на одного з них, чоловіка, 1974 року народження, та затримали.

Під тиском речових доказів підозрюваний дав правдиві свідчення. Його слова були підтверджені під час слідчого експерименту та в ході оперативних заходів.

Наразі встановлено, що «знешкодити» мешканця Мангуша йому та його товаришеві, 1973 року народження, сказав їхній тодішній командир. Отримавши замовлення, «виконавці» протягом певного часу стежили за жертвою на автівці. Коли «об’єкт» вийшов з дому, аби вигуляти собаку, вони підійшли до нього та запропонували сісти у машину.

- Він побачив військових, і скоріш за все, подумав, що вони приїхали до нього за допомогою. Але він вийшов…. і так і не повернувся, - розповідає сестра загиблого, намагаючись втримати сльози.

Вона та вся сім’я досі не можуть оговтатися від звістки, що голови їхньої родини вже немає. Жінка каже, що не розуміє, як добровольці могли так вчинити з її братом, адже саме він з перших днів війни підтримував їх, разом із ними будував блокпост, возив воду, дрова, паливо, та й сама вона допомагала захисникам продуктами та одягом.

Жінка розповідає, що брат дуже болюче сприймав те, що відбувалося в країні, - його товариша у Донецьку бойовики викрали та вбили. Чоловік був подавлений і не знав, що його самого спіткає схожа доля – тільки катами будуть не терористи, а люди, яким він вірив та допомагав.

Він не знав, що трохи пізніше ці люди, що називали себе патріотами, надягнуть на нього наручники та балаклаву, вивезуть до лісосмуги на околицях Мангуша. Не сказавши ані слова, виведуть з автівки та штовхнуть на землю. А після просто розстріляють в спину та в голову, тіло закопають там же, та поїдуть вживати спиртне.

Правоохоронцями знайдено авто, яким викрали та перевозили потерпілого. Виявилося, що машина належить одному з місцевих мешканців, яку зловмисники використали, аби відвести від себе підозру. В ній був знайдений ніж, який залишив там один зі зловмисників.

На місці, яке вказав затриманий, знайдені останки загиблого, його особисті речі, інші речові докази.

- Нас позвали до поліції та сказали дуже страшну новину. Нам показали його речі, тапочки, сказали, що його більше немає, - в розпачі розповідає сестра загиблого.

Правоохоронці встановили свідків, які змогли описати зовнішність одного з «виконавців», який сідав в ту машину. Фоторобот співпав із зовнішністю другого підозрюваного, мешканця іншої країни, 1973 року народження. Наразі він також затриманий. Чоловік відмовляється співпрацювати зі слідством та запевняє, що до вбивства мешканця Мангуша ніякого відношення не має. Але речові докази свідчать про зворотне: є всі підстави вважати, що забутий в машині ніж належить саме йому.

- Яким він (другий підозрюваний – прим.авт) може бути патріотом? Він приїхав нас вбивати та заробляти гроші. Я спитаю у них на суді – у скільки було оцінене життя мого брата?! Людину, яка так любила життя, ось так взяти та позбавити його. Вони знали, що в нього двоє дітей, дружина, матір, - не може заспокоїтися невтішна жінка. - Я хочу, щоб вони всі понесли покарання. Як нам з цим жити?! Більше двох років я лягаю з ім’ям брата, він в мене цілий день перед очима. Я не знаю, що робити. Коли я дивлюся телевізор, бачу натовп, я шукаю людину, щоб хоч якось була схожа на нього.

Сім’я два роки вірила, що зниклий знаходиться у полоні. На кожне свято – одне бажання, аби він повернувся: нехай хворий, нехай без руки чи ноги, тільки був би живий.

- Але він більше ніколи не прийде. Його вбили люди, які їли, пили з його рук, за кого він переживав. А вони просто його розстріляли. Як з цим можна змиритися?! Так вбити людину – чим вони кращі за путинських бойовиків? – наголошує вона.

Жінка також розповіла, що свого часу, думаючи, що брата викрали, зверталася за допомогою до різних організацій, до різних людей. Серед них – і Семен Семенченко, але допомоги так і не отримала..

- Ми куди тільки не зверталися. Якби не В’ячеслав Аброськін, Артем Кисько (начальник управління карного розшуку поліції Донеччини) та їхні хлопці, ніколи б цей злочин не розкрився, - відзначає вона.

Наразі встановлено, що причиною вбивства став бізнес. Правоохоронці вживають заходи зі встановлення та затримання замовників й всіх учасників злочинної схеми. Також попередньо відомо, що за свою «роботу» виконавці отримали 3 тисячі гривень на двох.

- До затримання організатора ми готувалися більш ретельно, тому що він на голову розумніше та хитріше за виконавців. Він попередньо створював собі алібі на момент вбивства. У ході проведених заходів було встановлено, що він готується здійснити інше правопорушення у вигляді дачі протиправної вигоди слідчому, який відносно нього розслідував інше кримінальне правопорушення щодо незаконного позбавлення волі. Він був затриманий «на гарячому» під час передачі неправомірної вигоди слідчому. А згодом був затриманий і за підозрою за здійснення цього вбивства на замовлення, - розповів начальник управління карного розшуку ГУНП в Донецькій області Артем Кисько.

У Маріуполі Орджонікідзевський суд обирає запобіжний захід ще одному підозрюваному – командиру «виконавців».

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області