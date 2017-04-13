На Полтавщині затримали рецидивіста, який зарубав друга сокирою

На Полтавщині затримали рецидивіста, який зарубав друга сокирою

22:30 13.04.2017
На Полтавщині затримали рецидивіста, який зарубав друга сокирою

Подія сталася близько 21-ї години в одному із сіл Кременчуцького району, до поліції про скоєне повідомили місцеві мешканці.

Як встановили по приїзду працівники поліції, 45-річний місцевий мешканець, після розпиття спиртних напоїв, смертельно травмував 43-річного товариша.

Чоловік уже раніше судимий, в тому числі і за скоєння умисного вбивства. Влітку минулого року вийшов з місць позбавлення волі, де загалом повів більше 20-ти років.

«Того вечора між чоловіками після спільного вживання алкоголю виникла сварка, під час якої 45-річний чоловік завдав знайомому декілька ударів сокирою. Від отриманих травм потерпілий помер на місці,» - зазначив Руслан Бірюков, заступник начальника поліції Полтавської області.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази та затримали винуватця скоєного. На період досудового розслідування він буде перебувати в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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