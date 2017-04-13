У Нікополі поліцейські затримали домушника практично на місці злочину

Днями о 05:40 на пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони в Дніпропетровській області надійшов сигнал про спрацювання сигналізації в квартирі, яка знаходиться у Нікополі на вулиці Електрометалургів.

Прибувши на місце події через 3 хвилини, правоохоронці блокували приміщення та почали обстежувати об’єкт. Двері квартири зі зламаним замком були зачинені, з житла доносився шурхіт. В квартирі група реагування поліції охорони виявила чоловіка, який намагався зникнути з місця події через балконне вікно.

Діючи професійно грамотно, поліцейські охорони затримали зловмисника. Чоловік 1973 року народження вже мав 3 судимості та відбував покарання у місцях позбавлення волі за аналогічні кримінальні правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області