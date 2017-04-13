У Броварах велосипедист раптово вилетів просто під автомобіль

У Броварах велосипедист раптово вилетів просто під автомобіль

19:30 13.04.2017
У Броварах велосипедист раптово вилетів просто під автомобіль

До Броварського відділу поліції надійшло повідомлення,  що на вулиці Короленка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста. Травмовано чоловіка.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 32-річний водій автомобіля «ДЕУ» допустив наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Травмований 43-річний чоловік проживає у місті Бровари. 

Внаслідок наїзду велосипедист отримав закриту травму грудної клітини та доставлений до Броварської центральної районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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