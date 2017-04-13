У Броварах велосипедист раптово вилетів просто під автомобіль
У Броварах велосипедист раптово вилетів просто під автомобіль
До Броварського відділу поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Короленка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедиста. Травмовано чоловіка.
Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 32-річний водій автомобіля «ДЕУ» допустив наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Травмований 43-річний чоловік проживає у місті Бровари.
Внаслідок наїзду велосипедист отримав закриту травму грудної клітини та доставлений до Броварської центральної районної лікарні.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області