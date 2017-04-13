У Білій Церкві поліція викрила підпільний покерний клуб

У місті Біла Церква працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції України спільно з слідчими поліції Київської області та співробітниками прокуратури припинили діяльність покерного клубу, в якому надавалися послуги у сфері грального бізнесу за допомогою комп’ютерної техніки через мережу Інтернет та покерних столів.

Правоохоронці на підставі ухвали суду під час проведення санкціонованих обшуків виявили та вилучили з підпільного закладу 2 покерних столи, близько тисячі фішок різних номіналів, кілька колод карт та документацію.

Вилучене гральне обладнання направлено на відповідальне зберігання в слідче управління поліції Київської області.

Наразі, правоохоронці встановлюють особу, яка є організатором та власником підпільного покерного клубу та проводять усі необхідні заходи для проведення експертиз вилученого обладнання.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області