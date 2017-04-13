Київська поліція розслідує обставини інциденту із нападом на суддю

Київська поліція розслідує обставини інциденту із нападом на суддю

14:20 13.04.2017
Київська поліція розслідує обставини інциденту із нападом на суддю

Правоохоронці Святошинського управління поліції розшукують двох чоловіків, які намагалися спричинили тілесні ушкодження судді Апеляційного господарського суду м. Києва.

Про напад у поліцію повідомила потерпіла. Киянка розповіла, що припаркувала свій автомобіль у Святошинському районі. Щойно вона хотіла вийти з машини, до неї підбігли двоє невідомих чоловіків. Один із них схопив за руку та намагався силою висадити з авто, чим спричинив забій плеча, інший зловмисник погрожував при цьому. З місця події чоловіки поїхали своїм автомобілем.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України.

Проводиться оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисників.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо в Україні легалізують вогнепальну зброю, чи придбаєте ви її собі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.