Київська поліція розслідує обставини інциденту із нападом на суддю
Київська поліція розслідує обставини інциденту із нападом на суддю
Правоохоронці Святошинського управління поліції розшукують двох чоловіків, які намагалися спричинили тілесні ушкодження судді Апеляційного господарського суду м. Києва.
Про напад у поліцію повідомила потерпіла. Киянка розповіла, що припаркувала свій автомобіль у Святошинському районі. Щойно вона хотіла вийти з машини, до неї підбігли двоє невідомих чоловіків. Один із них схопив за руку та намагався силою висадити з авто, чим спричинив забій плеча, інший зловмисник погрожував при цьому. З місця події чоловіки поїхали своїм автомобілем.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 377 (Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України.
Проводиться оперативно-розшукові заходи для встановлення зловмисників.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві