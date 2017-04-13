На Волині судитимуть двох крадіїв, які завдали людям шкоди на мільйон гривень

Луцька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення низки злочинів двома неодноразово судимими мешканцями обласного центру Волині.

На рахунку 27-річного уродженця міста Сухумі та 30-річного лучанина - крадіжки із проникненням у приміщення, придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, викрадення офіційних документів, умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, незаконне придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин без мети збуту.

Зловмисники обкрадали гаражі, шиномонтажі, офіси, магазини та помешкання лучан, завдавши громадянам майнової шкоди на майже 1 млн. грн.

Лише з приміщення майстерні «Ремонт годинників» у Луцьку увечері 22 грудня 2016 року молодший із чоловіків викрав майна на понад 580 тис. грн.Затримали їх завдяки скоординованим діям правоохоронців 14 січня 2017 року одразу після вчинення чергової крадіжки.

При огляді автомобіля та гаражного приміщення в одного з них вилучили 2 пістолети. До того правоохоронці вилучали у нього бойові припаси та амфетамін.

Зловмисники перебувають під вартою і невдовзі постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області