На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії
На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії
Протиправну діяльність одного з керівників виправної колонії, який за гроші систематично передавав засудженим наркотики та психотропи, викрила у Шостці на Сумщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та працівниками пенітенціарної служби.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час занесення на територію виправної установи чергової «посилки» із канабісом, ацетильованим опієм та амфетаміном.
Щоб уникнути викриття, «перевертень» намагався зачинитися в приміщенні колонії.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ