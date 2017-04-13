На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії

На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії

22:00 13.04.2017
На Сумщині СБУ перекрила канал постачання наркотиків до колонії

Протиправну діяльність одного з керівників виправної колонії, який за гроші систематично передавав засудженим наркотики та психотропи, викрила у Шостці на Сумщині Служба безпеки України спільно з прокуратурою та працівниками пенітенціарної служби.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час занесення на територію виправної установи чергової «посилки» із канабісом, ацетильованим опієм та амфетаміном.

Щоб уникнути викриття, «перевертень» намагався зачинитися в приміщенні колонії.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ 

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