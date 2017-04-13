У Львові грабіжники вирвали у чоловіка рюкзак із шаленою сумою грошей

Встановлено, що двоє зловмисників розбили бокове вікно автомобіля і вирвали у пасажира рюкзак з грошима.

У Сихівський відділ поліції 12 квітня за допомогою звернувся 44-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що близько 17:15 на вулиці Хоткевича двоє невідомих розбили бокове вікно автомобіля «Деу Сенс» та вирвали з рук у пасажира, 40-річного жителя Львова, рюкзак, в якому, за словами заявника, знаходились кошти в сумі 750 тисяч гривень, після чого втекли.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину, а також причетних до цього осіб.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від восьми до тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області