Під час пожежі на Чернігівщині ледь не загинув літній чоловік
Під час пожежі на Чернігівщині ледь не загинув літній чоловік
Напередодні о 15:02 до Служби порятунку "101" у Куликівському районі надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Орлівка.
За викликом до місця події оперативно прибуло два відділення 8-го Державного пожежно-рятувального посту. На той момент вогонь охопив покрівлю будинку. Завдяки професійним діям рятувальників пожежу було локалізовано о 15:35, а о 18:00 - остаточно ліквідовано. Під час гасіння займання вогнеборці врятували 70-річного брата господарки помешкання, який не міг самостійно покинути небезпечну зону. На щастя, чоловік не постраждав.
Ймовірною причиною виникнення пожежі могло стати коротке замикання електромережі будинку. До гасіння загорання залучалось 6 чоловіків особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області