На Донеччині квартирант вбив власника та сховав туло у погребі

54–річний чоловік разом зі своєю співмешканкою близько року безкоштовно проживали в домоволодінні у 52 – річного жителя Слов’янська. Коли чоловік сказав квартирантам шукати нове житло, між ними виник конфлікт, в результаті якого господар отримав смертельну травму. Щоб уникнути відповідальності зловмисник сховав тіло і намагався ввести поліцейських в оману.



В поліцію звернулася 27 – річна жителька Запоріжжя та повідомила, що вона приїхала в Слов’янськ в гості до батька, але його дома не має і на телефоні дзвінки він вже три дні не відповідає. Квартиранти, які проживають разом з батьком, сказали їй, що він декілька днів назад поїхав і де він зараз їм не відомо.

За вказаною адресою виїхали поліцейські. Оглянувши домоволодіння, правоохоронці виявили на підлозі плями крові. Чоловік з жінкою запевняли, що вони не знають походження плям, бо вони «давні».

Більш детально опитав квартирантів, поліцейські зрозуміли, що вони причетні до «зникнення» чоловіка. У свідченнях сожителів були нестиковки.

Поліцейські встановили, що чоловік з жінкою проживали у потерпілого майже рік. П’ять днів назад під час застілля господар сказав їм, щоб вони шукали собі інше житло, але переїзд в їх плани не входив, і між ними виник конфлікт. В результаті якого жилець взяв цеглу і вдарив господаря по голові, останній від отриманої травми помер. Щоб уникнути кримінальної відповідальності зловмисник вирішив позбутися тіла і кинув його у льох та засипав будівельним сміттям.

Зараз чоловік дає свідчення, знаряддя правопорушення вилучено.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області