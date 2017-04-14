На Київщині СБУ не дозволила незаконно продати частину санаторію
На Київщині СБУ не дозволила незаконно продати частину санаторію
Незаконному відчуженню з державної власності будівель і споруд одного із кардіологічних санаторіїв Національної академії наук вартістю три мільйона гривень запобігла Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Колишній директор лікувального закладу, що розташований на території Київської області, зловживаючи службовим становищем та без погодження з НАНУ, передав у власність приватному підприємцю частину приміщень санаторію загальною площею понад тисячу квадратних метрів.
На підставі інформації СБУ та за клопотанням прокуратури Солом’янський районний суд м. Києва наклав арешт на будівлі і споруди санаторію.
Невідкладні слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ