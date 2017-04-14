На Київщині СБУ не дозволила незаконно продати частину санаторію

На Київщині СБУ не дозволила незаконно продати частину санаторію

03:00 14.04.2017
На Київщині СБУ не дозволила незаконно продати частину санаторію

Незаконному відчуженню з державної власності будівель і споруд одного із кардіологічних санаторіїв Національної академії наук вартістю три мільйона гривень запобігла Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Колишній директор лікувального закладу, що розташований на території Київської області, зловживаючи службовим становищем та без погодження з НАНУ, передав у власність приватному підприємцю частину приміщень санаторію загальною площею понад тисячу квадратних метрів.

На підставі інформації СБУ та за клопотанням прокуратури Солом’янський районний суд м. Києва наклав арешт на будівлі і споруди санаторію.

Невідкладні слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

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