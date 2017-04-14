На Рівненщині поліцейські затримали крадія-гастролера

Пильність сусідки та оперативність поліцейських Здолбунівського відділення допомогли зберегти майно 58-річної місцевої жительки, до будинку якої вранці проник невідомий.

Підозрілого «гостя», який оминув двері і вирішив «зайти» через вікно, завбачила сусідка, тож одразу забила на сполох. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Здолбунова за лічені хвилини прибули за викликом.

Як виявилося, крадій проник до будинку через привідчинене вікно, аби збагатитися за рахунок чужого майна. Та, коли вгледів правоохоронців, побіг стрімголов.

Втекти, щоправда не вдалося, зловмисника одразу затримали та доставили до відділення поліції. Горе-злодієм виявився 39-річний непрацюючий житель Хмельницької області, раніше судимий за вчинення крадіжок. Під час поверхневого огляду в нього виявили золоті вироби та майже сто гривень, які він встиг поцупити у здолбунівчанки.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні та обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Правоохоронці також перевіряють його на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області