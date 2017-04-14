Поліція Рівненщини відкрила провадження за фактом забруднення земель

Поліція Рівненщини відкрила провадження за фактом забруднення земель

05:00 14.04.2017
Поліція Рівненщини відкрила провадження за фактом забруднення земель

До поліції від сільського голови села Бугрин надійшло повідомлення, що в селі Башино Гощанського району виявлено скинуте сміття, імовірно привезене із Львівщини.

Слідчо-оперативна група на місці події виявила у кар’єрі поблизу дитячого табору в трьох місцях побутові відходи. Жодних осіб чи транспортних засобів поруч не було.

За фактом забруднення або псування земель відходами, внаслідок порушення спеціальних правил, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України, в ході якого поліцейські встановлюють усі обставини події та походження відходів.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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