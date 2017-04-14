На Сумщині керівника психіатричної лікарні звинувачено у корупції

Охтирською місцевою прокуратурою виявлено факт вчинення головним лікарем КЗ «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня» адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Встановлено, що вказана особа неодноразово видавала накази про прийняття на роботу до психіатричної лікарні, переведення на посади, зокрема «молодшої медичної сестри» та «буфетниці», а в подальшому звільнення свого сина.

Окрім того, керівниця закладу видала низку наказів про призначення себе на посаду лікаря психіатра відділення, виплату собі надбавки, матеріальної допомоги тощо. При цьому вона не повідомила про наявність реального конфлікту інтересів безпосереднього керівника, як того вимагає чинне законодавство.

За вказаними фактами Управлінням захисту економіки в Сумській області було складено та направлено до суду два протоколи. Сьогодні, 12 квітня 2017 року, суд першої інстанції завершив розгляд адміністративних протоколів та визнав колишнього керівника психіатричної лікарні винною за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомив начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Андрій Байдак, на вказану особу накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3 тис. 400 грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області