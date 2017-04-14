У Чернігові працівник СІЗО продавав наркотики тамтешнім "жителям"

Завдяки скоординованим діям працівників прокуратури та управління Служби безпеки України в області викрито працівника Державної установи «Чернігівський слідчий ізолятор», який здійснював передачу наркотичних засобів особам, які утримуються в установі.

Як встановлено, правоохоронець неодноразово придбавав у жителя м. Чернігова наркотичні засоби, які у подальшому збував особам, які перебували в слідчому ізоляторі.

За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі).

Наразі тривають обшуки в слідчому ізоляторі та за місцем проживання осіб, які збували правоохоронцю наркотики, задля виявлення та вилучення предметів, які мають доказове значення та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи до встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області