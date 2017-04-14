У затриманого на Київщині росіянина вилучили вибухівку та наркотики

У затриманого на Київщині росіянина вилучили вибухівку та наркотики

06:40 14.04.2017
У затриманого на Київщині росіянина вилучили вибухівку та наркотики

Про це повідомив Голова Національної поліції Сергій Князєв. У затриманого правоохоронці також вилучили тротилову шашку, начинену металевими гвинтами, відмички та наркотики. Зловмисника затримано за статтею 208 КПК України.

Під час відпрацювання території Києва та області правоохоронці затримали 33-річного росіянина. За місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили зброю, тротилову шашку нашпиговану гвинтами, відмички та наркотики.

«Гостя» затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На даний час перевіряється спосіб та законності перетину кордону затриманим, цілі приїзду на територію України.

Крім того, перевіряється версія про участь фігуранта в підготовці терористичних актів або диверсії, а також наявність поплічників і замовників.

За матеріалами Департаменту комунікації Національної поліції України

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