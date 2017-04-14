На Львівщині школярка чи то впала, чи то стрибнула з даху багатоповерхівки

На Львівщині школярка чи то впала, чи то стрибнула з даху багатоповерхівки

08:02 14.04.2017
На Львівщині школярка чи то впала, чи то стрибнула з даху багатоповерхівки

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Напередодні, близько 17:30, до Стрийського відділу поліції надійшла інформація про те, що по вулиці Косика у Стрию з даху дев’ятиповерхового житлового будинку впала неповнолітня дівчина, котра від отриманих травм померла.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники сектору ювенальної превенції та працівники інших служб.

Особу загиблої встановлено – нею виявилась чотирнадцятирічна учениця восьмого класу однієї з стрийських шкіл.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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