Злочинця, від побоїв якого померла жінка, засуджено на Рівненщині

Дубенський міськрайонний суд виніс вердикт у справі 34-річного дубенчанина. Минулого року він завдав своїй приятельці тяжких тілесних ушкоджень, від яких жінка невдовзі померла. За це її кривдник проведе за ґратами дев’ять років.

Трагічна подія сталася 22 лютого 2016 року в одній із квартир у центрі Дубна. Черговий конфлікт підсудного і майбутньої жертви спалахнув миттєво, тільки-но чоловік побачив на порозі оселі знову захмелілу знайому. 36-річна жінка, за звичкою, прийшла до товариша повечеряти за чаркою. Але у відповідь негостинний приятель почав випихати її із помешкання стусанами.



Жінка була напідпитку і після кількох ляпасів по обличчю впала на підлогу. Це ще дужче розгнівало її нападника. Він почав бити її руками та ногами по різних частинах тіла, у тому числі й по голові. Зрештою підсудний все таки виставив свою знайому із квартири.



Згодом у висновках судово-медичних експертів буде зазначено, що, окрім численних синців, забоїв, у 36-річної жительки Дубна також виявлено переломи ребер і крововиливи під оболонки та в речовину головного мозку, що призвело до його набряку.



Наступного дня під час перебування у парку біля Майдану Незалежності дубенчанка знепритомніла, і медики госпіталізували її до реанімаційного відділення. Через добу жінка померла, не приходячи до тями.

В ході розслідування цих подій працівники поліції доказово підтвердили зв’язок між смертю 36-річної жінки та подіями, що відбувалися у квартирі. Підозрюваний повністю заперечує свою провину у нанесенні знайомій умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

За вироком суду у кримінальному провадженні, що тривало за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, 34-річного жителя Дубна визнано винним у скоєнні цього злочину та засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області