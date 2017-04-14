На Рівненщині під час ДТП через вибоїну на дорозі постраждала людина

На Рівненщині під час ДТП через вибоїну на дорозі постраждала людина

18:30 14.04.2017
На Рівненщині під час ДТП через вибоїну на дорозі постраждала людина

На автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» неподалік села Малушка Березнівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика. В результаті зіткнення постраждав водій останнього транспортного засобу.

За попередньою інформацією, авто «Volkswagen Golf», яке потрапило у вибоїну, викинуло на зустрічну смугу руху, де на той момент у напрямку Сарн рухалася вантажівка «DAF». У результаті зіткнення обоє транспортних засобів знесло в кювет.

Водія легковика із численними травмами доставили до Сарненської центральної районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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