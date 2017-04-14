У Хмельницькому службовий собака допоміг знайти тіло людини

У Хмельницькому службовий собака допоміг знайти тіло людини

23:30 14.04.2017
У Хмельницькому службовий собака допоміг знайти тіло людини

Під час спільного патрулювання в парку ім. І. Франка патрульні та нацгвардійці в закинутому приміщенні виявили тіло чоловіка. Допоміг знайти труп службовий собака, який привів правоохоронців до закинутого приміщення поблизу футбольного поля.

Особу померлого вже встановили. Ним виявився 55-річний уродженець села Грим’ячка Віньковецького району. За попередньою інформацією, чоловік не мав постійного місця проживання. Під час поверхневого огляду видимих тілесних ушкоджень виявлено не було.

Тіло направили на експертизу для встановлення причин смерті.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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