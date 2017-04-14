На Вінниччині учнів евакуювали через розпилений у приміщенні школи газ

Інформація про те, що в Вороновицькій школі №1 хтось з учнів розпилив невідомий газ із балончика, надійшла на спецлінію «102» напередодні близько 13.00 години від директора школи.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Вінницького районного відділення поліції.

За словами начальника Вінницького районного відділення поліції Віталія Стахова, із загальноосвітнього закладу евакуювали близько 500 школярів та викладачів. Десятьох учнів, які поскаржились на печіння в горлі та головний біль, було доставлено до обласної дитячої лікарні для огляду.

Між другим та третім поверхом поліцейські виявили порожній балончик від перцевого газу. Зараз працівники поліції встановлюють усі обставини події та осіб учнів, причетних до неї.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області