На Київщині підлітки жорстоко познущались з дитини з особливими потребами

На Київщині підлітки жорстоко познущались з дитини з особливими потребами

09:44 14.04.2017
На Київщині підлітки жорстоко познущались з дитини з особливими потребами

В смт. Іванків потерпілий грався з трьома підлітками 13-ти, 15-ти та 16-ти років. У ході гри хлопці почали бити в груди 10-річного потерпілого та змушували його робити принизливі речі. Потерпілий хлопець – це дитина із особливими потребами.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури.

 
Процесуальним керівником у порядку ст. 36 КПК України надано письмові вказівки слідчому.
 
Досудове розслідування триває, проводяться активні слідчі дії.
За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області
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