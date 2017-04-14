На Волині злодія засуджено за розбій, побиття та незаконне утримання людини

Луцькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про розбій та незаконне позбавлення волі, вчинені 30-річним мешканцем села Романів Луцького району.

У ніч з 2 на 3 жовтня 2016 року раніше 5 разів судимий за крадіжки, грабежі, погрозу вбивством, шахрайство та наругу над могилою п’яний молодик незаконно проник на територію дачної ділянки на масиві "Воротнів", напав на господиню, завдав їй удар палицею по голові, заштовхав у будиночок, де і утримував цілу ніч всупереч її волі, та заволодів її мобільним телефоном і золотими сережками, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 2100 грн.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців розбійника затримали.

Суд, визнавши зловмисника винним у вчиненні розбою, поєднаного з проникненням у житло, та незаконного позбавлення волі (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 187 та ч.1 ст. 146 Кримінального кодексу України), призначив йому покарання у виді 8 років та 6 місяців років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області