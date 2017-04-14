Літня людина лише дивом та страраннями рятувальників не загинула у Маріуполі

Літня людина лише дивом та страраннями рятувальників не загинула у Маріуполі

18:00 14.04.2017
Літня людина лише дивом та страраннями рятувальників не загинула у Маріуполі

О 16:52 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з багатоквартирних будинків по проспекту Перемоги у Лівобережному районі м. Маріуполя Донецької області.

За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону.

По прибуттю до місця виклику рятувальники з’ясували, що горіння відбувається у 3-х кімнатній квартирі на 1-му поверсі.

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в коридорі квартири було виявлено постраждалого, 1926 року народження.

Чоловіка було негайно госпіталізовано до міської лікарні м. Маріуполя з діагнозом: отруєння продуктами горіння.

Рятувальники локалізували пожежу о 17:14, а остаточно ліквідували – о 17:19.

На гасіння займання залучалось 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області

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