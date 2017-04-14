Літня людина лише дивом та страраннями рятувальників не загинула у Маріуполі
Літня людина лише дивом та страраннями рятувальників не загинула у Маріуполі
О 16:52 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з багатоквартирних будинків по проспекту Перемоги у Лівобережному районі м. Маріуполя Донецької області.
За вказаною адресою негайно виїхали рятувальники 3-го Державного пожежно-рятувального загону.
По прибуттю до місця виклику рятувальники з’ясували, що горіння відбувається у 3-х кімнатній квартирі на 1-му поверсі.
Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в коридорі квартири було виявлено постраждалого, 1926 року народження.
Чоловіка було негайно госпіталізовано до міської лікарні м. Маріуполя з діагнозом: отруєння продуктами горіння.
Рятувальники локалізували пожежу о 17:14, а остаточно ліквідували – о 17:19.
На гасіння займання залучалось 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Причина пожежі наразі встановлюється фахівцями.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області