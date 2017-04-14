На Одещині внаслідок вибуху газового балону загинула людина

На Одещині внаслідок вибуху газового балону загинула людина

10:03 14.04.2017
На Одещині внаслідок вибуху газового балону загинула людина

Напередодні, о 08:10, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у приватному житловому будинку на вулиці Дружби в с. Ларжанка Ізмаїльського району стався вибух газового балону без послідуючого горіння та руйнувань, внаслідок чого постраждала господарка, 1938 р. н.

У важкому стані з термічними опіками верхніх і нижніх кінцівок бабусю шпиталізували до реанімаційного відділення Ізмаїльської міської лікарні № 1, вночі, о 02:40, вона померла.

Причина вибуху балону наразі з’ясовується.

Підрозділи ДСНС не викликались.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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