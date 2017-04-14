Під час пожежі в Ніжині вогнеборці врятували молоду жінку від смерті

О 12:19 до Служби порятунку "101" у місті Ніжині надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку, що по вулиці 3-ій мікрорайон.

Оперативно до місця пригоди прибуло три відділення вогнеборців 16-ої Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Чернігівській області на двох пожежних автоцистернах та пожежній автодрабині.

На момент прибуття надзвичайників квартира на восьмому поверсі була заповнена їдким димом, а з балкона кликала на допомогу молода 20-річна жінка. Вона не могла самостійно покинути небезпечну зону через те, що вхідні двері помешкання ззовні закрив її знайомий, який відлучився на деякий час у справах.

Вогнеборці за допомогою спецінструмента відкрили вхідні двері оселі й у апаратах захисту органів дихання і зору врятували 20-річну молоду жінку, котра вже надихалась небезпечних продуктів горіння. З діагнозом отруєння чадним газом постраждалу каретою швидкої допомоги було госпіталізовано до реанімаційного відділення Ніжинської центральної міської лікарні.

Рятувальники о 12:37 пожежу локалізували, а о 12:38 - остаточно ліквідували. Ймовірною причиною виникнення загорання могло стати коротке замикання електронагрівального приладу. Вогнем було пошкоджено речі домашнього вжитку господаря помешкання.

Слід зазначити, що лише завдяки вчасному сповіщенню сусідів про пожежу, а також оперативним і професійним діям вогнеборців не було допущено розповсюдження вогню на інші кімнати квартири.

До ліквідації займання залучалось 9 чоловіків особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

