На Харківщині 16-річна дівчина звела рахунки із життям

На Харківщині 16-річна дівчина звела рахунки із життям

10:22 14.04.2017
На Харківщині 16-річна дівчина звела рахунки із життям

Трагедія сталася у Куп’янську. До чергової частини місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від 35-річної жінки про те, що за місцем мешкання вона виявила тіло своєї доньки.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Встановлено, що 16-річна дівчина покінчила життя самогубством через повішання.

Слідчим Куп’янського ВП відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3. ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронцями встановлюються усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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