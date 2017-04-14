На Харківщині поліцейські виявили амфетамін у пасажира авто

На Харківщині поліцейські виявили амфетамін у пасажира авто

16:40 14.04.2017
На Харківщині поліцейські виявили амфетамін у пасажира авто

Згорток із підозрілою речовиною знайшли правоохоронці під час поверхневого огляду 33-річного мешканця Дніпропетровської області.

На посту «Пісочин» працівники групи швидкого реагування, батальйону «Харків» та Управління превентивної діяльності ГУНП зупинили вантажний автомобіль «Renault» під керуванням 35-річного чоловіка.

В кабіні автівки знаходився ще 33-річний пасажир, який під час спілкування з правоохоронцями помітно нервував. Під час поверхневого огляду чоловіка, в кишені куртки було виявлено згорток з речовиною білого кольору, зовні схожою на амфетамін. Пасажир пояснив, що дану речовину перевозив для особистих цілей.

Вилучене направлено на експертизу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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