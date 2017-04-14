На Буковині злодія засуджено за навмисне вбивство та розбій

13 років позбавлення волі з конфіскацією майна – таку міру покарання призначила колегія суддів Герцаївського районного суду Чернівецької області 21-річному мешканцю Глибоцького району, який за попередньою змовою з двома особами, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, умисно вбив свою односельчанку, щоб заволодіти її майном.

Доведено, що 24 грудня 2015 року обвинувачений, переслідуючи умисний умисел на заволодіння грошима та майном 60-річної односельчанки, разом з двома спільниками прибув на територію її господарства, жорстоко побили, зняли з її руки золоту каблучку та втекли з місця скоєння злочину.

Смерть потерпілої настала від проникаючого колото-різаного поранення в області шиї.

Упродовж 6 місяців підозрюваний переховувався від слідства, а в червні 2016 року правоохоронці затримали його на території Глибоцького району.

У ході судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав, проте державний обвинувач повністю її довів, про що свідчить рішення колегії суддів.

Обвинувальний акт стосовно двох інших учасників розбою та вбивства Сторожинецька місцева прокуратура також передала до суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області