В Ужгороді поліцейські затримали серійного автокрадія

В Ужгороді поліцейські затримали серійного автокрадія

16:20 14.04.2017
В Ужгороді поліцейські затримали серійного автокрадія

В Ужгороді поліція затримала чоловіка, який систематично обкрадав автомобілі в обласному центрі Закарпаття.

До поліції звернувся житель Ужгорода та повідомив, що вночі невідомі зламали замок у його автомобілі та викрали з його салону двоє окулярів, складний ніж та вогнегасник. Суму завданого збитку оцінили в тисячу гривень. Крім цього до правоохоронців надійшло ще кілька подібних повідомлень, в усіх випадках викрадачі забирали всі цінні речі з автомоблів.

Співробітники кримінальної поліції Ужгородського відділу встановили особу та дали орієнтування для пошуку підозрюваного. Патрульна поліція затримала 29-річного ужгородця, який причетних до серії крадіжок з машин. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Поліція підозрює чоловіка у десяти однакових крадіжках з машин.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Щодо блокування російських банків в Україні
12.04.2017
Геня Самборська
Член Європейського Інституту Сімейної Освіти
Аборт – це не право жінки, це смертна кара ненародженої дитини
07.04.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо в Україні легалізують вогнепальну зброю, чи придбаєте ви її собі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.