В Ужгороді поліцейські затримали серійного автокрадія

В Ужгороді поліція затримала чоловіка, який систематично обкрадав автомобілі в обласному центрі Закарпаття.

До поліції звернувся житель Ужгорода та повідомив, що вночі невідомі зламали замок у його автомобілі та викрали з його салону двоє окулярів, складний ніж та вогнегасник. Суму завданого збитку оцінили в тисячу гривень. Крім цього до правоохоронців надійшло ще кілька подібних повідомлень, в усіх випадках викрадачі забирали всі цінні речі з автомоблів.

Співробітники кримінальної поліції Ужгородського відділу встановили особу та дали орієнтування для пошуку підозрюваного. Патрульна поліція затримала 29-річного ужгородця, який причетних до серії крадіжок з машин. Чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Поліція підозрює чоловіка у десяти однакових крадіжках з машин.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області