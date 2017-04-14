На Львівщині під час тарану легковика та вантажівки постраждали люди
На Львівщині під час тарану легковика та вантажівки постраждали люди
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько шостої ранку на автодорозі Львів – Івано-Франківськ у селі Соколівка, Жидачівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 21104», 29-річний житель Івано-Франківська, на повороті не впорася з керуванням та в’їхав у причіп вантажного автомобіля «Сканіа», за кермом якого перебував 41-річний мешканець Чернівецької області.
Внаслідок автопригоди водій «ВАЗу» та його пасажир, 25-річний житель Івано-Франківська, отримали тілесні ушкодження.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області