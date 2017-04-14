Засуджений тернополянин зізнався у нових злочинах, - поліція

Відбуваючи покарання за вчинення крадіжок, 33-річний тернополянин пише нові явки з повинною.

До Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового слідчого ізолятора про те, що в дану установу із заявою звернувся ув’язнений за статтею 185 (ч.3) 33-річний тернополянин і зізнався у вчиненні нових злочинів.

Слідчо-оперативна група задокументували три факти крадіжок, вчинених жителем обласного центру. Зокрема, зловмисник визнав свою провину у тому, що обікрав у Чорткові приміщення центру іноземних мов, звідки поцупив два ноутбуки, та причетний до двох крадіжок, вчинених на місцевому ринку.

Задокументовані злочини долучено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією – частина перша статті 185 ККУ. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області