Поліція Вінниччини вже знає, хто саме розпилив перцевий газ у школі

Інформація про те, що у Вороновицькій школі №1 хтось з учнів розпилив невідомий газ із балончика, надійшла до поліції 13 квітня близько 13.00 години від директора навчального закладу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Вінницького районного відділення поліції, яка і встановила, хто з учнів вчинив хуліганські дії.

За словами начальника Вінницького районного відділення поліції Віталія Стахова, із загальноосвітнього закладу евакуювали близько 500 школярів та викладачів. Між другим та третім поверхом поліцейські виявили порожній балончик від перцевого газу. Слідчими було встановлено, що троє учнів, двоє дев'ятикласників та восьмикласник, знайшли неподалік школи балончик з газом дратівливої дії, принесли його до школи та розпилили на третьому поверсі. Семеро з десяти дітей, віком від 10 до 15 років, яких доставили до пульмонологічного відділення Вінницької обласної дитячої лікарні для огляду, залишено в лікарні під наглядом медиків.

Слідчим відділом поліції відкрите кримінального провадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство вчинено групою осіб), за що передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області