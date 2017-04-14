Телефонного мінувальника харківського аеропорту затримала СБУ

Телефонного мінувальника харківського аеропорту затримала СБУ

11:40 14.04.2017
Телефонного мінувальника харківського аеропорту затримала СБУ

«Телефонного терориста», який здійснив неправдиве повідомлення про замінування Харківського аеропорту, затримали співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією.

Менш ніж за добу харківські правоохоронці встановили 59-річного мешканця Кременчуцького району Полтавської області, який зателефонував на «гарячу лінію» ДСНС та повідомив, що у період травневих свят будуть підірвані приміщення «Міжнародного аеропорту «Харків». Після затримання зловмисник зізнався, що скоїв анонімний дзвінок з хуліганських мотивів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян) Кримінального кодексу України.

«Жартівнику» доведеться також компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від протиправних дій.

За матеріалами прес-центру СБУ

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