На Одещині СБУ затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві

На Одещині СБУ затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві

16:00 14.04.2017
На Одещині СБУ затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві

Громадянина сусідньої держави, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство, затримала на Одещині Служба безпеки України спільно з поліцією, прикордонниками та міграційною службою.

Зловмисник намагався легалізувався в Україні з підробленим паспортом та водійськими правами на чуже ім’я, які придбав на тимчасово окупованій території Донеччини.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії із встановлення причетності зловмисника до незаконних збройних формувань та дійсної мети його прибуття на Одещину.

За матеріалами прес-центру СБУ

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