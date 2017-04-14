Ув’язнений Лук’янівського СІЗО, якого побив “торнадівець”, помер - ЗМІ

Помер ув’язнений Лук’янівського СІЗО, якого ймовірно побив засуджений екс-боєць “Торнадо” Ілля Холод. Про це повідомив ЗМІ прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак.

“Інформація підтверджується”, — сказав Ю.Маслак, відповідаючи на запитання про те, чи підтверджується інформація, що ув’язнений, якого побив “торнадівець”, помер.

Він додав, що більше детальні коментарі сьогодні будуть озвучені представниками Лук’янівського СІЗО о 14 годині.

Нагадаємо, 12 квітня, у Лук'янівському СІЗО побилися ув’язнені, постраждалий у реанімації.

Як повідомляв раніше УНН, Іллю Холода суд звинуватив у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив йому остаточне покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі.